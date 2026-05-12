وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير نادي النصر السعودي، قبل ساعات من المباراة الحاسمة أمام الهلال في الدوري السعودي "دوري روشين".

ويلاقي النصر السعودي نظيره الهلال اليوم الثلاثاء 12 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك".

رسالة رونالدو لجماهير النصر السعودي

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعمكم دفعنا كل أسبوع، في الملعب، في المنزل وفي كل مكان حول العالم".

وأضاف: "تلك الطاقة معنا في الملعب، دعونا نجعلها لحظة حاسمة بالنسبة لنا، من أجلكم من أجل النصر، نراكم غداً".

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

ويحتل النصر حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، برصيد 82 نقطة جمعهم من 32 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 77 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

أرقام رونالدو مع النصر الموسم الحالي

وشارك النجم البرتغالي خلال الموسم الحالي رفقة النصر، في 34 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 28 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

