أثارت تصريحات النجم الإنجليزي إيفان توني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بأهلي جدة جدلاً واسعاً بعد تعادل فريقه أمام الفيحاء بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر المسابقة المحلية.



تصريحات نارية من إيفان توني ضد التحكيم



ووجه توني انتقادات قوية للتحكيم، مؤكداً في تصريحات إعلامية عقب انتهاء اللقاء أن فريقه حرم من احتساب أكثر من ركلة جزاء خلال اللقاء رغم وضوح الحالات.



وأوضح توني أن اللاعبين حاولوا مناقشة الحكم إلا أنه طلب منهم التركيز على بطولة دوري أبطال آسيا وهو ما أثار استغرابهم.



وأشار توني إلى أن مثل هذه القرارات كانت تحتسب طوال الموسم لكنها تغيرت مع دخول المنافسة المراحل الأخيرة، مضيفاً أن هناك نقاطًا عديدة مثيرة للجدل يستعد للكشف عنها رغم احتمالية تعرضه للمساءلة.



وخلال سؤاله عن الفريق المستفيد، رد بشكل ساخر قائلاً: "نحن نعرف من هو… من الذي نطارده؟".



كما نشر توني عبر حساباته مقاطع فيديو للحالات التحكيمية المثيرة للجدل مؤكداً أن "ما يحدث واضح".



بيان من أهلي جدة بعد التعادل مع الفيحاء



أصدر الأهلي بياناً رسمياً أكد فيه استيائه من القرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة وموقف الفريق في المنافسة، مطالباً بالكشف عن التسجيلات الصوتية بين الحكام وتقنية الفيديو إلى جانب تقديم تفسيرات واضحة للحالات المثيرة للجدل.



وفي سياق متصل، يقترب رونالدو من إنهاء صيامه عن التتويج بلقب الدوري منذ انضمامه إلى صفوف النصر موسم 2022، إذ يتصدر العالمي حتي الآن جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بعد خوض 27 مباراة، بينما يطارده الهلال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة.



نتيجة مباراة الأهلي والفيحاء



وتعادل الأهلي إيجابياً مع نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، إذ تقدم الراقي أولاً في الدقيقة 36 عن طريق مهاجمه إيفان توني، قبل أن يدرك جايسون التعادل في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعدما اعترض لاعبي الأهلي ومدربهم على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة إثر لمسة يد واضحة من مدافع الفيحاء.

