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الأبيض حاضر.. زي منتخب مصر في مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

08:15 م 03/06/2026 تعديل في 09:51 م
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو،عن زي منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، و المكسيك ، وكندا.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن منتخب مصر سيظهر بالزي الأبيض في مباراة بلجيكا، بينما سيرتدي الزي الرسمي الأحمر في مواجهتي نيوزيلندا وإيران بالمونديال.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العالم في نسخته الجديدة 2026.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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الاتحاد المصري لكرة القدم كأس العالم مصر بلجيكا

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