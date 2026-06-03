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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو،عن زي منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، و المكسيك ، وكندا.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن منتخب مصر سيظهر بالزي الأبيض في مباراة بلجيكا، بينما سيرتدي الزي الرسمي الأحمر في مواجهتي نيوزيلندا وإيران بالمونديال.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العالم في نسخته الجديدة 2026.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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