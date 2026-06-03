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يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب بلجيكا يوم الإثنين 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر المباراة متفوقًا على نظيره منتخب بلجيكا في تاريخ المواجهات السابق، بعدما ألتقي المنتخبات في 5 مناسبات سابقة، فاز الفراعنة في 4 مقابل فوز وحيد لبلجيكا.

ويسعى الفراعنة بقيادة العميد حسام حسن، عن الفوز أمام منتخب بلجيكا ليعزز مكانته ويرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في مباراته الأولى في المجموعة السابعة من مونديال 2026.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل كأس العالم

فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 4 -2 في المباراة الودية مارس 1920 في (بلجيكا)

فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 1 - 0 في المباراة الودية فبراير 1999 ( استعدادًا لكأس القارات )

فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 4 - 0 في المباراة الودية فبراير 2005 في استاد (القاهرة الدولي )

فاز منتخب بلجيكا على مصر بنتيجة 3 - 0 في المباراة الودية يونيو 2018 ( استعدادًا لكأس العالم في روسيا )

فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 2 - 1 في المباراة الودية نوفمبر 2022 ( بالكويت )



يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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