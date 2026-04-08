أكد آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية المباراة المقبلة لفريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أبرز تصريحات آدم كايد عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد



وقال كايد في تصريحات لوسائل الإعلام الخاصة بـ"كاف":"مواجهة شباب بلوزداد ستكون قوية وصعبة على الفريقين، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى نهائي البطولة".



وأضاف: "شباب بلوزداد يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، لكن الزمالك يتمتع بشعبية واسعة في مصر والشرق الأوسط ونسعى لإسعاد جماهيرنا".



وتابع كايد: "درسنا المنافس جيداً ونعمل بجدية خلال التدريبات والجميع يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".



موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الفريق الكروي بنادي الزمالك ضيفاً على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد نيلسون مانديلا.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تنقل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة.

إقرأ أيضاً:

