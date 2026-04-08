الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 2
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

2 0
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

إعلان

آدم كايد: مواجهة شباب بلوزداد صعبة وهدفنا التأهل وإسعاد الجماهير

كتب : نهي خورشيد

10:02 م 08/04/2026

آدم كايد

أكد آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية المباراة المقبلة لفريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.


أبرز تصريحات آدم كايد عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد


وقال كايد في تصريحات لوسائل الإعلام الخاصة بـ"كاف":"مواجهة شباب بلوزداد ستكون قوية وصعبة على الفريقين، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا إلى نهائي البطولة".


وأضاف: "شباب بلوزداد يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر، لكن الزمالك يتمتع بشعبية واسعة في مصر والشرق الأوسط ونسعى لإسعاد جماهيرنا".


وتابع كايد: "درسنا المنافس جيداً ونعمل بجدية خلال التدريبات والجميع يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".


موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الفريق الكروي بنادي الزمالك ضيفاً على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد نيلسون مانديلا.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تنقل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة.

إقرأ أيضاً:
تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟

هل يصطدم موسيماني بالزمالك في مهمته الجديدة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
سفارة إيرانية: يا ترامب إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور إسرائيل فهل يجب
سفارة إيرانية: يا ترامب إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور إسرائيل فهل يجب
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
"بين الـ10 والـ15".. هل تنجح مفاوضات باكستان في دمج المطالب الأمريكية والإيرانية؟
"بين الـ10 والـ15".. هل تنجح مفاوضات باكستان في دمج المطالب الأمريكية والإيرانية؟

إعلان

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران