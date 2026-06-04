هل يلعب نيمار ضد منتخب مصر؟.. صحفي برازيلي يحسم الجدل

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كشف الصحفي البرازيلي رينان مورا، موقف نيمار دا سيلفا، من مباراة البرازيل ومنتخب مصر الودية، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويواصل نيمار برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق "السمانة"، خلال مشاركته مع فريقه سانتوس.

غياب نيمار عن ودية مصر والبرازيل

كشف الصحفي البرازيلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، غياب نيمار عن ودية مصر والبرازيل، مشيرا إلى أن اللاعب لن يسافر مع بعثة السامبا إلى مدينة كليفلاند.

RAPIDINHA: Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia, e intensificando a programação de recuperação física. — Renan Moura (@renanmoura1989) June 4, 2026

وقال إن نيمار دا سيلفا سيقى في مدينة نيوجيرسي لتلقي العلاج الطبيعي، مع زيادة برنامج التأهيل البدني الخاص به.

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن في وقت سابق، استبعاد نيمار من مباريات البرازيل الودية، مع وجود شكوك حول لحاقه بالمباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه البرازيل وديا، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، استعدادا لكأس العالم 2026.

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