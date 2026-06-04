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هل يلعب نيمار ضد منتخب مصر؟.. صحفي برازيلي يحسم الجدل

كتب : هند عواد

05:13 م 04/06/2026
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كشف الصحفي البرازيلي رينان مورا، موقف نيمار دا سيلفا، من مباراة البرازيل ومنتخب مصر الودية، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويواصل نيمار برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق "السمانة"، خلال مشاركته مع فريقه سانتوس.

غياب نيمار عن ودية مصر والبرازيل

كشف الصحفي البرازيلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، غياب نيمار عن ودية مصر والبرازيل، مشيرا إلى أن اللاعب لن يسافر مع بعثة السامبا إلى مدينة كليفلاند.

وقال إن نيمار دا سيلفا سيقى في مدينة نيوجيرسي لتلقي العلاج الطبيعي، مع زيادة برنامج التأهيل البدني الخاص به.

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن في وقت سابق، استبعاد نيمار من مباريات البرازيل الودية، مع وجود شكوك حول لحاقه بالمباراة الافتتاحية في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه البرازيل وديا، في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، استعدادا لكأس العالم 2026.

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نيمار البرازيل مصر كأس العالم 2026

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