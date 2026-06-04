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كشفت تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية تطورات مثيرة في سباق انتخابات نادي ريال مدريد، بعدما نفى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صحة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه داعمًا لرئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز، مؤكدًا أنه تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصراع الانتخابي بين فلورنتينو بيريز ومنافسه إنريكي ريكيلمي يشهد حالة من الجدل المتصاعد خلال الفترة الأخيرة، وسط تبادل للاتهامات ومحاولات التأثير على الرأي العام قبل موعد الانتخابات.

الذكاء الاصطناعي في انتخابات ريال مدريد

وكانت الأزمة قد بدأت بعد ظهور مورينيو في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مرتديًا قميص ريال مدريد ومعلنًا دعمه لاستمرار فلورنتينو بيريز في رئاسة النادي، بالتزامن مع تصريحات منسوبة لرئيس النادي تحدث خلالها عن التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي.

إلا أن صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن مورينيو أبلغ مسؤولي نادي بنفيكا بأن الفيديو المتداول لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه جرى إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون علمه أو موافقته.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي فوجئ بنشر الفيديو والإعلان المرتبط به، خاصة أنه لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع بنفيكا، ولم يتخذ أي خطوات رسمية للرحيل أو إبلاغ إدارة النادي البرتغالي بإنهاء ارتباطه.

هالاند ينفي وجود أي اتفاق

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من نفي النرويجي إيرلينج هالاند وجود أي اتفاقات أو وعود انتخابية تربطه بالمرشح إنريكي ريكيلمي، ما يزيد من حدة الجدل المصاحب للانتخابات المرتقبة داخل أروقة النادي الملكي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التوضيحات الرسمية بشأن حقيقة الفيديو المتداول وموقف مورينيو، في ظل تصاعد التوتر بين أطراف السباق الانتخابي داخل ريال مدريد.