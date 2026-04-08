الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

0 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

ماييلي وديانج في قرعة أمم أفريقيا تحت 17 عاماً

كتب : نهي خورشيد

06:06 م 08/04/2026 تعديل في 06:07 م

ماييلي وبلحاج وديانج

شهد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عاماً، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو المقبلين، بمشاركة عدد من نجوم الكرة الإفريقية.


نجوم دوري نايل في مراسم قرعة ناشئي إفريقيا بالمغرب

وحضر الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وهدافه، إذ شارك في فعاليات سحب القرعة إلى جانب المالي أليو ديانج لاعب الأهلي وقائد منتخب مالي بالإضافة إلى المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

ماييلي وبلحاج وديانج

سبب مشاركة ماييلي في قرعة ناشئي إفريقيا


كما يعود إختيار ماييلي في هذا الحدث بعدما قدم موسماً استثنائياً رفقة بيراميدز، إذ توج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لعام 2025 عقب قيادته الفريق لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب التتويج بكأس السوبر الإفريقي وكأس المحيطات الثلاثة.


قرعة منتخب مصر في كأس الأمم تحت 17 عام


وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا.


ومن المنتظر أن تنطلق منافسات البطولة في المغرب منتصف مايو المقبل، إذ تضم البطولة 16 فريقاً يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي منها تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة.

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء
شئون عربية و دولية

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية؟ ماذا نعرف
شئون عربية و دولية

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية؟ ماذا نعرف
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية؟ ماذا نعرف
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات

