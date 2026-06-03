تلقى منتخب نيوزيلندا خسارة ثقيلة أمام نظيره منتخب هايتي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سقوط منتخب نيوزيلندا

وفرض منتخب هايتي أفضليته على مجريات اللقاء، بعدما افتتح روبن بروفيدينس التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يعزز ليني جوزيف النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51. وواصل المنتخب الكاريبي تفوقه بإضافة الهدف الثالث عبر فرانتزدي بيرو في الدقيقة 62، فيما اختتم ديوك لاكروا رباعية هايتي في الدقيقة 87.

ورغم التقارب النسبي في الاستحواذ وتبادل السيطرة خلال فترات من المباراة، فإن الفاعلية الهجومية كانت حاضرة بقوة لدى منتخب هايتي، الذي استغل الفرص المتاحة أمامه ونجح في هز شباك نيوزيلندا أربع مرات.

وتأتي هذه الخسارة قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا وإيران، بينما ينافس منتخب هايتي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والبرازيل وإسكتلندا.

موعد مباراة مصر ونيوزلاندا في كأس العالم

ويستعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة منتخب مصر يوم 22 يونيو الجاري، في مباراة مرتقبة تقام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وتنطلق في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتمنح هذه النتيجة الجهاز الفني للمنتخب المصري مؤشرات مهمة حول مستوى المنافس ونقاط القوة والضعف لديه قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

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