تقام اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الدوري المصري، إنتر ميلان ضد روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 5:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - أون تايم سبورت بلاس

الزمالك ضد المصري - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

خيتافي ضد أتلتيك بلباو - 2:00 مساء - بي إن سبورت 3

فالنسيا ضد سيلتا فيجو - 4:15 مساء - بي إن سبورت 3

ريال أوفيدو ضد إشبيلية - 6:30 مساء - بي إن سبورت 3

ألافيس ضد أوساسونا - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

أنجيه ضد أولمبيك ليون - 3:00 مساء - بي إن سبورت 2

لوهافر ضد أوكسير - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

ميتز ضد نانت - 5:15 مساء - بي إن سبورت 4

لوريان ضد باريس أف سي - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

موناكو ضد أولمبيك مارسيليا - 8:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

يونيون برلين ضد سانت باولي - 3:30 مساء - منصة شاهد

آينتراخت فرانكفورت - كولن - 5:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

كريمونيزي ضد بولونيا - 3:00 مساء - منصة starzplay

بيسا ضد تورينو - 6:00 مساء - منصة starzplay

إنتر ميلان ضد روما - 8:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد

وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد - 5:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد

الأخدود ضد الفتح - 5:55 مساء - ثمانية

الاتفاق ضد القادسية - 8:00 مساء - ثمانية

الرياض ضد الشباب - 8:00 مساء - ثمانية