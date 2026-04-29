عاد الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة إلى سكة الانتصارات بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه التعاون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.



أهداف العميد في مواجهة التعاون

وافتتح الجزائري حسام عوار التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 19، قبل أن يعزز المغربي يوسف النصيري النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52.



وجاء هذا الانتصار لينهى سلسلة العميد السلبية التي عانى منها مؤخراً، إذ خسر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بجانب سقوطه أيضاً أمام نيوم بنتيجة 3-4 في دوري روشن.



ترتيب الفريقين عقب اللقاء



وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز السادس مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

إقرأ أيضاً:

