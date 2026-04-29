"كسر سلسلة الهزيمة".. الاتحاد يتجاوز التعاون بثنائية أفريقية في دوري روشن السعودي

كتب : نهي خورشيد

10:22 م 29/04/2026 تعديل في 10:24 م

الاتحاد والتعاون

عاد الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة إلى سكة الانتصارات بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه التعاون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.


أهداف العميد في مواجهة التعاون

وافتتح الجزائري حسام عوار التسجيل لصالح الاتحاد في الدقيقة 19، قبل أن يعزز المغربي يوسف النصيري النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52.


وجاء هذا الانتصار لينهى سلسلة العميد السلبية التي عانى منها مؤخراً، إذ خسر أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بجانب سقوطه أيضاً أمام نيوم بنتيجة 3-4 في دوري روشن.


ترتيب الفريقين عقب اللقاء


وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز السادس مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

إقرأ أيضاً:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
13 نجماً بارزاً خارج كأس العالم 2026 بسبب الإصابات.. من هم؟
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
أمير عيد يثير الجدل بحركة غير لائقة في عزاء والد طليقته.. صور
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"