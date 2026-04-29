رغم اتفاق وقف النار.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية بجنوب لبنان

كتب : د ب أ

09:21 م 29/04/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات استهدفت بلدتي النبطية الفوقا، وياطر، والمنطقة الواقعة ببن بلدتي كفرا وصربين، وبين بلدة عين إبل ومدينة بنت جبيل، وأطراف بلدتي حاريص وحداثا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي السماعية والمالكية في جنوب لبنان،ما أسفر عن قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم أحد المنازل الاثرية والتراثية في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان ما أدى إلى تدميره.

كما أغار على بلدة ياطر وعلى المنطقة الواقعة ببن بلدتي كفرا وصربين، وبين بلدة عين إبل ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. واستهدف الطيران المسير الإسرائيلي، دراجة نارية عند أطراف بلدتي حاريص وحداثا في جنوب لبنان، وأفيد عن وقوع إصابة. واستهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي السماعية والمالكية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا بلدة شقرا في جنوب لبنان على ثلاث دفعات. واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدتي المنصوري وحاريص في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جويا قضاء صور أدت إلى شهيدين و22 جريحا من بينهم خمسة أطفال".

وفي بيان ثان أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن " غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا قضاء صور أدت إلى 3 شهيدات من بينهم طفلة و 11 جريحاً من بينهم ثلاثة أطفال وخمس إناث".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ثالث أن "حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة مجدل زون قضاء صور مساء أمس ارتفعت إلى 9 شهداء من بينهم 3 مسعفين في الدفاع المدني اللبناني و17 جريحا من بينهم 3 إناث".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الحالي الجاري.

غارات إسرائيلية قصف لبنان لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط جنوب لبنان

