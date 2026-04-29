قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، شيفت، الكونستلو)، إن حديثه الأخير جاء موجهًا إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجمعية العمومية وجماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتحدث من منطلق "محب للنادي الأهلي حتى النخاع"، على حد قوله.

وأوضح "الجلاد" خلال فيديو تم بثه عبر منصات مصراوي، أن انتماءه للأهلي ممتد داخل أسرته، مشيرًا إلى أنه نشأ على حب النادي وورّث هذا الانتماء لأبنائه وأحفاده، لافتًا إلى أن الأهلي بالنسبة له ليس مجرد نادٍ رياضي بل كيان كبير يمثل فرحة وسعادة لملايين المصريين والعرب.

مجدي الجلاد: جماهير الأهلي هي المالك الحقيقي للنادي

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن جماهير الأهلي هي المالك الحقيقي للنادي، معتبرًا أن الكيان لا يخص مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية فقط، بل هو ملك للجمهور الذي يمنحه قيمته ومكانته، مشددًا على أن هذا الجمهور هو مصدر قوة النادي ووقوده الأساسي.

وانتقد ما وصفه بحالة الهجوم على كل من يوجه انتقادات للإدارة أو يطرح ملاحظات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن النقد "حق أصيل لكل أهلاوي ومصري وعربي"، خاصة في ظل ما اعتبره أزمة تستدعي التوقف والمراجعة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بنتائج أو خسارة بطولات، بل بما وصفه بـ"تراجع في روح الأهلي ومبادئه وأسلوب إدارته"، لافتًا إلى أن النادي اعتاد تاريخيًا على معايير مختلفة في الأداء والالتزام والروح القتالية.

رئيس تحرير مؤسسة "أونا" ينتقد ملف التعاقدات واللاعبين في الأهلي

وتطرق الجلاد، إلى ملف التعاقدات واللاعبين، معتبرًا أن هناك "أخطاء تراكمت عبر سنوات" في إدارة الصفقات، وأن بعض الاختيارات لم تعد تعكس هوية النادي أو فلسفته، على حد تعبيره، منتقدًا في الوقت ذاته الأداء الفني للفريق خلال المرحلة الأخيرة.

وأكد "الجلاد" أن ما يراه لا يتعلق بأشخاص بعينهم بقدر ما هو "خلل في منظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح جذري"، داعيًا إلى الاعتراف بالأخطاء بدلًا من إنكارها أو مهاجمة المنتقدين، مشيرًا إلى أن الشجاعة الحقيقية تكمن في الاعتذار وتصحيح المسار.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه بالتأكيد على أن النادي الأهلي "أكبر من أي فرد أو إدارة"، وأن التعامل معه يجب أن يكون بروح المسؤولية تجاه جماهيره، داعيًا إلى العودة لما وصفه بـ"الأهلي الحقيقي" الذي اعتاد عليه الجميع عبر تاريخه الممتد لأكثر من قرن.

