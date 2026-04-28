تصفير الإنذارات على مرحلتين.. تعديل منتظر في كأس العالم 2026

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإجراء تعديل على البطاقات الصفراء في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تعديل جديد في كأس العالم 2026

وفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، يوجد مقترح جديد في الفيفا بـ"تصفير" البطاقات الصفراء على مرحلتين، الأولى بعد نهاية المجموعات والثانية بعد ربع النهائي، بدلا من تصفيرها على مرحلة واحدة فقط مثلما هو متبع حاليا.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا التوجه استجابة لتوسع البطولة إلى 48 منتخبا، واحتمالية غياب اللاعبين مع زيادة عدد المباريات.

ويظل الإيقاف كما هو بعد بطاقتين صفراوتين، لكن سيتم تصفير الإنذارات على مرحلتين، بمعنى أن اللاعب يصعد من مرحلة دور المجموعات دون أي بطاقة.

