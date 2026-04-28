مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

تصفير الإنذارات على مرحلتين.. تعديل منتظر في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

08:18 م 28/04/2026

كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإجراء تعديل على البطاقات الصفراء في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تعديل جديد في كأس العالم 2026

وفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، يوجد مقترح جديد في الفيفا بـ"تصفير" البطاقات الصفراء على مرحلتين، الأولى بعد نهاية المجموعات والثانية بعد ربع النهائي، بدلا من تصفيرها على مرحلة واحدة فقط مثلما هو متبع حاليا.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا التوجه استجابة لتوسع البطولة إلى 48 منتخبا، واحتمالية غياب اللاعبين مع زيادة عدد المباريات.

ويظل الإيقاف كما هو بعد بطاقتين صفراوتين، لكن سيتم تصفير الإنذارات على مرحلتين، بمعنى أن اللاعب يصعد من مرحلة دور المجموعات دون أي بطاقة.

كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية فيفا

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان

