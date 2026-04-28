ملك الأردن: لن تنعم المنطقة بالاستقرار دون منح الفلسطينيين حقوقهم

كتب : وكالات

09:25 م 28/04/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان الثلاثاء أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار" من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبدالله أكد أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".

كما جدّد رفضه أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى "فرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة"، في إشارة إلى الاستيطان في الضفة الغربية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس واحتلال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن خطة السلام في غزة وصلت إلى منعطف حاسم، وذلك خلال اجتماع وزاري في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح بلير، وهو عضو رئيسي في "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حركة حماس يجب أن توافق على مسار نزع السلاح في غزة، بينما يجب على إسرائيل الالتزام بتعهداتها، والتي تشمل الانسحاب من معظم مناطق القطاع.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن محادثات حاسمة بشأن نزع السلاح مع حماس لا تزال مستمرة.

