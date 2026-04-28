نتنياهو يعلن تدمير أنفاق لحزب الله في جنوب لبنان- فيديو

كتب : محمود الطوخي

09:26 م 28/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، نجاح قوات الاحتلال في تفجير نفق واسع النطاق لحزب الله اللبناني.

وأكد نتنياهو، أن العمليات الحالية تستهدف تقويض البنية التحتية للحزب وتصفية عناصره، مع إشارته إلى استمرار هذه التحركات العسكرية في الفترة المقبلة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير بعبوات ناسفة ضخمة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء داخل بلدة القنطرة اللبنانية، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية بأن شدة الانفجار بلغت حدا سمح بتسجيله كـ"حدث زلزالي" نظرا للقوة التدميرية المستخدمة.

تفاصيل تقنية حول أنفاق حزب الله المكتشفة

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المنظومة المكتشفة تتألف من نفقين رئيسيين؛ يمتد الأول لمسافة تصل إلى 800 متر، بينما يبلغ طول الثاني نحو 1.2 كيلومتر.

وأظهرت الوثائق التي نشرها جيش الاحتلال أن هذه الأنفاق مجهزة بالكامل بسبل الإقامة، بما في ذلك غرف للنوم ومرافق صحية ومطابخ، بالإضافة إلى احتواء الشبكة على منصات قاذفات موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وصرح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن هذه الشبكة التحتية تضم قاعات واسعة قادرة على استيعاب أكثر من 100 مقاتل من حزب الله في وقت واحد.

موقع أنفاق حزب الله وتصريحات يسرائيل كاتس

وزعم المسؤول العسكري أن مسارات هذه الشبكة تمتد أسفل وبمحاذاة منشآت مدنية تشمل مسجدا ومدرسة وملعبا لكرة القدم في بلدة القنطرة، التي تقع على مسافة 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

وتأتي هذه الادعاءات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية حادة جراء عمليات التدمير الواسعة للمباني السكنية في القرى اللبنانية الحدودية، بينما تصر تل أبيب على أن الحزب يتخذ من المنشآت المدنية غطاء لمقاتليه وأسلحته.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التعليمات الموجهة لـجيش الاحتلال تقضي بضرورة تدمير أي بنية تحتية تابعة لحزب الله يتم العثور عليها في المنطقة الجنوبية من لبنان، مشددا على أن التعامل الميداني سيكون "تماما كما هو الحال في غزة" لضمان التحييد الكامل لتلك القدرات.

حزب الله جيش الاحتلال نتنياهو أنفاق حزب الله جنوب لبنان

