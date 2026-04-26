من بينهم هالاند.. أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن قائمة أبطأ لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، لتظهر مفارقة كبيرة تعكس الجانب المختلف من متطلبات اللعبة الحديثة التي لا تعتمد فقط على السرعة، بل تمنح مساحة أكبر للذكاء التكتيكي وحسن التمركز داخل الملعب.

وأظهرت القائمة سيطرة واضحة للاعبي خط الوسط، إذ تلعب قراءة اللعب والتحكم في الإيقاع دوراً أكبر من الانطلاقات السريعة، وهو ما يؤكد أن تأثير اللاعب داخل المستطيل الأخضر لا يرتبط بالقدرات البدنية فقط بل بجودة الأداء والفهم التكتيكي لتفاصيل المباراة.

قائمة الأبطأ في البريميرليج

ويعرض"مصراوي" أبطأ 10 لاعبيين بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وفقاً لاحصائيات "أوبتا":

1- ويل هيوز لاعب كريستال بالاس "السرعة: 29.54 كم/س": يتصدر القائمة كأبطأ لاعب في الدوري، لكنه عنصراً مهماً بفضل نشاطه وتمركزه وفهمه العميق للعبة.

2-ميكيل ميرينو لاعب آرسنال "السرعة :29.84 كم/س": رغم بطئه يتفوق في الصراعات البدنية وتنظيم اللعب، إذ يعوض نقص السرعة بقوة بدنية ووعي تكتيكي كبير.

3- نيكولاس دومينجيز لاعب نوتنجهام فورست "السرعة: 30.28 كم/س": يلعب دوراً حيوياً في وسط الملعب من خلال الانضباط والطاقة، مع اعتماد واضح على التوقع الجيد للمواقف.

4- كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد "السرعة: 30.49 كم/س": رغم تراجع سرعته، يواصل التألق بخبرته الكبيرة وقدرته على قراءة اللعب إذ يقطع الهجمات قبل اكتمالها بفضل تمركزه المثالي.

5- برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي "السرعة: 30.59 كم/س": يبدو وجوده مفاجئاً لكنه لم يعتمد على السرعة، بل على المهارة والتوازن والذكاء، إذيظل أحد أبرز لاعبي الفريق بفضل تحركاته وإبداعه في المساحات الضيقة.

6- فريدي بوتس لاعب وست هام "السرعة: 30.61 كم/س": لا تعد السرعة جزءاً أساسياً من أسلوبه، إذ يركز على الانضباط التكتيكي والحفاظ على الكرة،

مع اعتماد واضح على وعيه داخل الملعب.

7- توماس سوتشيك لاعب وست هام "السرعة: 30.7 كم/س": يعتمد على قوته البدنية وتفوقه الهوائي أكثر من السرعة، إذ يمثل تهديداً داخل منطقة الجزاء خاصة في الكرات الثابتة.

8- فلورنتينو لويس لاعب بيرنلي "السرعة: 30.76 كم/س": يقدم حضوراً هادئاً في وسط الملعب مع اعتماد كبير على التمركز الجيد وقطع الكرات، بدلاً من مطاردة الخصوم بالسر.

9- باسكال جروس لاعب برايتون "السرعة: 30.8 كم/س": لم يعرف بسرعته لكنه يواصل التألق بفضل خبرته وجودته الفنية العالية، قراءته الممتازة للمباريات تجعله دائماً في المكان المناسب مع دور محوري في بناء اللعب.

10- آدم وارتون لاعب كريستال بالاس "السرعة: 30.84 كم/س": رغم تصنيفه بين الأبطأ، فإنه أثبت نفسه بسرعة بفضل هدوئه وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، كما يتميز بذكاء كبير في التمرير والتمركز ما يجعله عنصراً مهماً في فريقه.

