مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

هل يطبق في الدوري المصري؟.. اتحادات تنشر محادثات الحكام مع تقنية الفيديو

كتب : هند عواد

04:23 م 23/04/2026

مراجعة حكم لتقنية فيديو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، عن الجدل الذي أثير في الأيام الماضية، بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عندما طالب الأحمر باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم محمود وفا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو، ومن ثم أصدر النادي بيانا رسميا يطالب فيه بالاستماع إلى تقنية الفيديو.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيانه، أنه يتم الدراسة حاليا مع المجلس الأعلى للإعلام، لوضع إطار تنظيمي متكامل يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية والالتزام باللوائح المنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وانتشرت أنباء عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم، في نشر محادثات الحكام مع تقنية الفيديو "VAR"، وفي حالة تطبيق الأمر لن يصبح الدوري المصري الوحيد الذي يتبع هذه السياسة.

دوريات تنشر محادثات الحكام مع تقنية الفيديو

في عام 2023، وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على نشر المحادثات بين الحكام وتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) أثناء مراجعة الحوادث.

وتم تطبيق الأمر لأول مرة في كأس السوبر الإسباني، في كل من مباراتي نصف النهائي يومي 10 و11 يناير، وفي المباراة النهائية يوم الأحد 14 يناير من نفس العام.

وفي نفس العام حدثت واقعة مثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي، بالتحديد في مباراة ليفربول وتوتنهام، وقام الاتحاد بنشر تسجيلات صوتية لتقنية الـVAR ، الذي تسبب في إلغاء هدف لويس دياز، لاعب الريدز آنذاك.

وتضمن التسجيل الصوتي نقاشًا متوترًا وألفاظًا حادة بين حكام الفيديو (VAR)، إذ سجل دياز هدفًا لليفربول في الدقيقة 34، لكن الحكم المساعد رفع الراية بداعي التسلل، بعد ذلك بدأ حكم الفيديو مراجعة اللقطة، والتي أظهرت أن دياز كان في موقف سليم.

لكن عند نقل القرار، قال حكم الفيديو: "انتهى الفحص، انتهى الفحص"، لأنه لم يدرك أن الحكم المساعد كان قد احتسب تسللًا، وظن أن القرار داخل الملعب هو احتساب الهدف.

وبعد ثوانٍ من الارتباك، قال مساعد حكم الفيديو للحكم الرئيسي: "هذا خطأ، وبعد مزيد من الارتباك، أدرك حكم الفيديو خطأه وقال: "أوه".

كما يطبق القرار ببث محادثات الحكام مع تقنية الفيديو في بطولات مختلفة، مثل الدوري الأمريكي وكأس العالم للسيدات 2023، الذي شهد شرح الحكم للقرار عبر الميكروفون داخل الملعب.

الأهلي تقنية الفيديو ليفربول الاتحاد المصري لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
زووم

"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟
نصائح طبية

أسباب الدوخة المفاجئة.. لماذا نشعر أحيانا بالدوار عند الوقوف؟
الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
رياضة محلية

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة