الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

مانشستر سيتي يحسم موقفه النهائي لمستقبل عمر مرموش.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:06 م 21/04/2026

عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر سيتي حسمت موقف المهاجم المصري عمر مرموش، بعدما واجه صعوبة في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الغاني أنطوان سيمينيو والفرنسي ريان شرقي بشكل أكبر في الخط الهجومي.

قرار البيع في الانتقالات الصيفية ووفقًا لما نشره موقع فوتبول إنسايدر، فإن إدارة مانشستر سيتي استقرت على بيع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية 2026، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة مالية تساعد النادي على إبرام صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

اهتمام سابق واستمرار داخل الفريق وكان اسم مرموش قد ارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسط اهتمام من أندية مثل توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، إلا أن اللاعب المصري فضّل الاستمرار مع الفريق السماوي في ذلك التوقيت.

أرقام اللاعب مع الفريق وخاض مرموش 16 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 2024–2025، بعد انضمامه خلال الانتقالات الشتوية 2025، وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف في مختلف البطولات، بينما شارك في الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع نصف هذا العدد.

"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادات إلى 17.25% بدلا من 16%
مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
من هنّ النساء الثماني اللاتي طالب ترامب بالإفراج عنهن في إيران؟
