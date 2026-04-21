كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر سيتي حسمت موقف المهاجم المصري عمر مرموش، بعدما واجه صعوبة في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الغاني أنطوان سيمينيو والفرنسي ريان شرقي بشكل أكبر في الخط الهجومي.

قرار البيع في الانتقالات الصيفية ووفقًا لما نشره موقع فوتبول إنسايدر، فإن إدارة مانشستر سيتي استقرت على بيع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية 2026، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة مالية تساعد النادي على إبرام صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

اهتمام سابق واستمرار داخل الفريق وكان اسم مرموش قد ارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسط اهتمام من أندية مثل توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، إلا أن اللاعب المصري فضّل الاستمرار مع الفريق السماوي في ذلك التوقيت.

أرقام اللاعب مع الفريق وخاض مرموش 16 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 2024–2025، بعد انضمامه خلال الانتقالات الشتوية 2025، وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف في مختلف البطولات، بينما شارك في الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع نصف هذا العدد.