أثار الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الجدل، عقب ظهوره على متن طائرة خاصة وهو يتناول وجبات سريعة، بعد فوزه بجائزة لوريوس التاريخية.

فوز لامين يامال بجائزة أفضل رياضي شاب من لوريوس

فاز لامين يامال، صاحب الـ18 عاما، بجائزة أفضل رياضي شاب في العام من لوريوس، وتعتبر جوائز لوريوس هي حفل توزيع جوائز عالمي يحتفي بأعظم المواهب في جميع أنحاء العالم في مختلف الرياضات، وليس كرة القدم فقط.

ومنذ انطلاق هذا الحدث في عام 2000، كان ليونيل ميسي هو لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بالجائزة الكبرى لأفضل رياضي في العام، وأصبح يامال أصغر رياضي يفوز بجائزتي لوريوس.

وسجل لامين 23 هدفاً هذا الموسم، وساهم بـ 15 تمريرة حاسمة، وبات قريبا من الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة مع برشلونة.

لامين يامال وبيج ماك بعد الجائزة

نشر لامين يامال صورته من على متن طائرته الخاصة بعد فوزه بجائزة لوريوس الثانية، وظهرت أمامه وجبة "بيج ماك" من ماكدونالدز، وشارك صورة لنفسه وهو يأكل قطع الدجاج والبطاطس المقلية، وكتب بجانب الصورة: "رحلة سريعة".

وبعد استلام لامين يامال للجائزة، قال: "أنا سعيد للغاية لكوني أول من يحصل على هذه الجائزة لأفضل رياضي شاب. إنه مصدر فخر لي، أنا ممتن لأن مساهماتي في فريقنا في عام 2025 يتم تقديرها من خلال جائزة لوريوس هذه."

وأضاف: "عندما تدرك أن الرياضي ليس مجرد أسطورة في رياضته فحسب، بل في جميع الرياضات - ميسي، الذي أعتبره أفضل لاعب في التاريخ، وإن لم يكن أعظم رياضي على الإطلاق، فهو بالتأكيد ضمن هذه المقارنة مع جميعهم، إنه أكثر من مجرد قدوة. أعتقد أن الجميع يحترمه لما قدمه. لقد كان جزءًا من طفولة كل طفل عندما كنا نلعب في الحديقة أو في المدرسة، وآمل أن أتمكن من السير على خطاه."

اقرأ أيضًا:

