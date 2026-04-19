حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على ضيفه آرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مان سيتي وآرسنال

وشهدت المباراة إثارة مبكرة، إذ افتتح الفرنسي ريان شرقي التسجيل لصالح مان سيتي في الدقيقة 16 بعدما أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك، معلناً عن تقدم أصحاب الأرض.

ولم تدم فرحة السيتي طويلاً، إذ نجح كاي هافيرتز في إدراك التعادل سريعاً لصالح الجانرز في الدقيقة 17 مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس جيانلويجي دوناروما ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الثاني، واصل مان سيتي ضغطه الهجومي حتى تمكن النرويجي إيرلينغ هالاند من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65، بعد هجمة منظمة أنهاها بنجاح داخل الشباك.

وبهذا الانتصار، حصد مان سيتي ثلاث نقاط غالية في صراع المنافسة على صدارة الدوري، ليقلص الفارق مع الجانرز إلى ثلاث نقاط فقط.

