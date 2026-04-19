الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 2
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

"اشتباكات واقتراب من الصدارة".. ملخص شوط مانشستر سيتي وآرسنال الثاني في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

08:06 م 19/04/2026

مانشستر سيتي وآرسنال

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على نظيره آرسنال بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف، إذ سدد عبد القادر خوسانوف كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 لكنها اصطدمت بدفاع آرسنال، قبل أن يعود إيرلينج هالاند في الدقيقة ذاتها ويهدد المرمى بتسديدة قوية من ركلة ركنية ارتطمت بالقائم.

وواصل السيتي ضغطه في الدقائق التالية بحثاً عن الهدف الثاني مقابل تراجع واضح من آرسنال لتأمين التعادل، حتى جاءت فرصة خطيرة للفريق اللندني في الدقيقة 52، بعدما وصلت تمريرة من خوسانوف إلى جيريمي دوكو الذي سدد بقوة إلا أن ديفيد رايا تألق وتصدى للكرة.

ورد آرسنال بهجمة منظمة في الدقيقة 60، إذ أرسل مارتن أوديجارد تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى كاي هافيرتز الذي سدد بقوة، لكن الحارس جيانلويجي دوناروما أنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 61، كاد إيزي أن يمنح آرسنال التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة إلا أن القائم الأيمن لمرمى السيتي حرمه من التسجيل.

هدف مانشستر سيتي الثاني

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 65، بعد سلسلة من التمريرات المنظمة انتهت عند نيكو أوريلي الذي أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى هالاند الذي سدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك رايا معلناً الهدف الثاني للسيتي.

وكاد آرسنال أن يعود في الدقيقة 73 من كرة ثابتة، إذ ارتقى جابرييل لكرة رأسية اصطدمت بجسد أوريلي ثم بالقائم قبل أن يحاول هافيرتز متابعتها لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

واستمرت محاولات آرسنال، إلا أن برناردو سيلفا تدخل في الوقت المناسب وقطع هجمة خطيرة في الدقيقة 75، فيما واصل السيتي تهديده عبر دوكو في الدقيقة 81 لكن دفاع آرسنال تصدى للمحاولة.

وشهدت الدقيقة 83 توتراً داخل أرض الملعب مع مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين، عكست حدة المنافسة بين الطرفين.

وفي الوقت بدل الضائع، أتيحت فرصة ذهبية لآرسنال في الدقيقة 95، بعد عرضية من لياندرو تروسارد قابلها هافيرتز برأسية قوية، لكنها مرت أعلى مرمى دوناروما، ليضيع على فريقه فرصة التعادل في اللحظات الأخيرة.

ترتيب الفريقين عقب نهاية المباراة

بهذه النتيجة قلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط فقط، إذ يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة يليه السماوي برصيد 67 نقطة.

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد دينا رامز
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
بين الحرب والتضخم.. حكايات المصريين مع الغلاء اليومي
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)