أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي

غائب منذ أكثر من شهرين.. مصطفى محمد يسجل هدفا مع نانت في مرمى بريست بالدوري

حرصت جماهير ليفربول على تقديم تحية خاصة، لنجم الفريق محمد صلاح، عقب نهاية مباراة الفريق أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على حساب نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ديربي" الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالبريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز الريدز على حساب إيفرتون اليوم، ليساهم في عودة فريقه لطريق الانتصارات مرة أخرى.

تحية خاصة من جماهير ليفربول لمحمد صلاح

وقدمت جماهير ليفربول لفتة مميزة وتحية خاصة للنجم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة الفريق أمام إيفرتون، خاصة في ظل اقتراب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان النجم المصري أعلن رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو شاركه عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 55 نقطة جمعهم من 33 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك صلاح مع الريدز خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن هدف محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون، جعله الهداف التاريخي لمواجهات الريدز وإيفرتون، برصيد 9 أهداف بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي