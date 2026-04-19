مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 2
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

جميع المباريات

ملخص شوط مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

06:36 م 19/04/2026

مانشستر سيتي وآرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب الاتحاد معقل السماوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

ملخص الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

كاد الحارس الإسباني ديفيد رايا أن يتسبب في هدف مبكر ضد فريقه بعد كرة خاطئة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتدارك الموقف ويبعد الخطر أمام النرويجي إيرلينج هالاند.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى أتيحت فرصة خطيرة لمانشستر سيتي، بعدما مرر هالاند كرة إلى ريان شرقي الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى آرسنال قبل أن تعود إلى يد رايا في الدقيقة الرابعة.

ورد آرسنال سريعاً عبر ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس قابلها موسكيرا بضربة رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة السادسة، فيما جاءت محاولة كاي هافيرتز في الدقيقة 13 ضعيفة وسهلة في يد الحارس جيانلويجي دوناروما.

هدف مانشستر سيتي الأول

ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 16، بعدما استلم شرقي تمريرة من نونيز، وتوغل داخل منطقة الجزاء بمهارة قبل أن يسدد كرة قوية سكنت شباك رايا.

هدف التعادل لآرسنال

لكن رد آرسنال جاء سريعاً بعد دقيقتين فقط، مستفيداً من خطأ فادح من دوناروما في تشتيت الكرة تحت ضغط من هافيرتز، لتصطدم الكرة بالأخير وتتهادى داخل الشباك مانحة التعادل للجانرز في الدقيقة 18.

واستمرت محاولات السيتي، إذ سدد هالاند كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 27 مرت بجوار المرمى قبل أن يصنع فرصة أخرى بتمريرة إلى برناردو سيلفا إلا أن رايس تدخل وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 32.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل مانشستر سيتي ضغطه، إذ مرر شرقي كرة إلى سيمينو الذي سددها لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 42، أعقبها عرضية جديدة من نفس اللاعب في الدقيقة 43 تحولت أيضاً إلى ركنية.

وكاد برناردو سيلفا أن يخطف الهدف الثاني للسيتي من ركلة ركنية في الدقيقة 44 بتسديدة مباشرة نحو المرمى إلا أن ويليام ساليبا تصدى لها، قبل أن يحتسب الحكم خطأ لصالح آرسنال.

أحدث الموضوعات

