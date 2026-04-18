أهداف الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد بنهائي كأس الملك

كتب : يوسف محمد

10:12 م 18/04/2026

انتهى الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد في بطولة كأس الملك، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "لا كارتوخا".

وأحرز ثنائية فريق ريال سوسيداد في اللقاء، كلا من أندر بارنيتشيا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف اللاعب ميكيل أوريازابال الهدف الثاني في الدقيقة 1+45.

وفي المقابل أحرز هدف فريق أتليتكو مدريد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

مشوار أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الملك

وتأهل فريق أتليتكو مدريد لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره برشلونة في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق ريال سوسيداد للدور ذاته، عقب الفوز على حساب نظيره أتليتك بلباو بنتيجة هدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن فريق أتليتكو مدريد يخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الأولى منذ عام 2013.

أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا أتليتكو مدريد وريال سوسيداد

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"
