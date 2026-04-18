انتهى الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد وريال سوسيداد في بطولة كأس الملك، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب "لا كارتوخا".

وأحرز ثنائية فريق ريال سوسيداد في اللقاء، كلا من أندر بارنيتشيا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف اللاعب ميكيل أوريازابال الهدف الثاني في الدقيقة 1+45.

ميكيل أويارزابال يمنح التقدم لريال سوسيداد بهدف ثانٍ من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 2-1 أمام أتليتكو مدريد 🔥⚽#كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2

لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/ykLOJDCQby pic.twitter.com/bB4l9kDoPm — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) April 18, 2026

بارينتيخيا يتقدم لريال سوسيداد بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2



لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/ykLOJDCQby pic.twitter.com/RJHrUhzeQ4 — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) April 18, 2026

وفي المقابل أحرز هدف فريق أتليتكو مدريد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

مشوار أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الملك

وتأهل فريق أتليتكو مدريد لنهائي البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره برشلونة في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق ريال سوسيداد للدور ذاته، عقب الفوز على حساب نظيره أتليتك بلباو بنتيجة هدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر أن فريق أتليتكو مدريد يخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمرة الأولى منذ عام 2013.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة الزمالك".. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مصطفي فتحي

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله