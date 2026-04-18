دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
16:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 2
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب : هند عواد

03:21 م 18/04/2026

أتلتيكو مدريد

أعلنت قناة مجانية نقل نهائي كأس ملك إسبانيا، بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، المقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد "لا كارتوخا".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد "لا كارتوخا"، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن اللقب رقم 11 في مسيرته، والغائب منذ عام 2013، عندما فاز على رال مدريد 2-1.

ويتسلح أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، بالإنجاز القاري الأخير، بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على برشلونة 3-2 ذهابا وإيابا.

بينما يدخل ريال سوسيداد النهائي بحثا عن اللقب الرابع في تاريخه، إذ أن آخر نسخة توج بها كانت في موسم 2019-2020.

قناة مجانية تنقل نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقل نهائي كأس ملك إسبانيا على قناة إم بي سي مصر 2 بالمجان.

ويبدأ الاستديو التحليلي لمباراة مدريد وريال سوسيداد، في الثامنة والنصف مساء اليوم، بوجود محمود فايز وتامر بدوري، بينما يعلق عصام عبده على اللقاء.

ملايين الدولارات في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين
