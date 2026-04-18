أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد.. قناة مجانية تنقل نهائي كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد "لا كارتوخا"، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن اللقب رقم 11 في مسيرته، والغائب منذ عام 2013، عندما فاز على رال مدريد 2-1.

ويتسلح أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، بالإنجاز القاري الأخير، بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على برشلونة 3-2 ذهابا وإيابا.

بينما يدخل ريال سوسيداد النهائي بحثا عن اللقب الرابع في تاريخه، إذ أن آخر نسخة توج بها كانت في موسم 2019-2020.

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقل نهائي كأس ملك إسبانيا على قناة إم بي سي مصر 2 بالمجان.

ويبدأ الاستديو التحليلي لمباراة مدريد وريال سوسيداد، في الثامنة والنصف مساء اليوم، بوجود محمود فايز وتامر بدوري، بينما يعلق عصام عبده على اللقاء.

