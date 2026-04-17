قبل 55 يوما من كأس العالم.. هيرفي رينارد يعلن رحيله عن السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الرحيل عن تدريب الأخضر، قبل 55 يوما من كأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي

صرح الفرنسي هيرفي رينارد لوكالة فرانس، بأنه تم إعفاؤه من مهامه كمدرب للمنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم 2026.

وكان رينارد عاد لتدريب منتخب السعودية لفترة ثانية، في أكتوبر 2024، وذلك بعد فترته الأولى التي قاد فيها الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، إن الاتحاد السعودي أبلغ هيرفي رينارد، بإقالته وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربا للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب السعودي من منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي الماضية، بنتيجة 4-0، تسببت في انتشار أبناء عن رحيله بعدها.

الفتح السعودي يحسم موقفه من ضم مروان عطية وفيستون مايلي

من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد



