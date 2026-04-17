مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

جميع المباريات

إعلان

قبل 55 يوما من كأس العالم.. هيرفي رينارد يعلن رحيله عن السعودية

كتب : هند عواد

04:07 م 17/04/2026

الفرنسي هيرفي رينارد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الرحيل عن تدريب الأخضر، قبل 55 يوما من كأس العالم 2026.

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي

صرح الفرنسي هيرفي رينارد لوكالة فرانس، بأنه تم إعفاؤه من مهامه كمدرب للمنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم 2026.

وكان رينارد عاد لتدريب منتخب السعودية لفترة ثانية، في أكتوبر 2024، وذلك بعد فترته الأولى التي قاد فيها الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، إن الاتحاد السعودي أبلغ هيرفي رينارد، بإقالته وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربا للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب السعودي من منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي الماضية، بنتيجة 4-0، تسببت في انتشار أبناء عن رحيله بعدها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
أخبار المحافظات

انتبهوا.. خبيرة تحذر مواليد 5 أبراج لهذا السبب
علاقات

رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
زووم

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان