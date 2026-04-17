وشاح بايرن ميونخ داخل البرلمان.. لحظة مؤثرة لوالد فينسنت كومباني

كتب : هند عواد

11:40 ص 17/04/2026
شهدت جلسة برلمان بروكسل في بلجيكا، لقطة إنسانية لأحد أعضاء البرلمان، باحتفاله بإنجاز نجله في دوري أبطال أوروبا.

والد فينسنت كومباني يحتفل بإنجازه في البرلمان

حضر بيير كومباني، والد فينسنت كومباني وعضو برلمان بروكسل في بلجيكا، إلى البرلمان مرتدياً وشاحاً يحمل شعار بايرن ميونخ.

خطف والد فينسنت كومباني، الأنظار بوشاح بايرن ميونخ بعد إنجاز نجله في دوري أبطال أوروبا، وإقصاء ريال مدريد الإسباني.

شوهد بيير، وهو عضو حالي في البرلمان في بروكسل، وهو يرتدي وشاح بايرن ميونيخ خلال الإجراءات بعد وقت قصير من ضمان أبطال ألمانيا مكانهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يقصي ريال مدريد

أقصى بايرن ميونخ ريال مدريد، الأكثر تتويجا في البطولة، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بنتيجة 6-4.

ويضرب بايرن ميونخ موعدا مع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي 28 أبريل و 8 مايو.

اقرأ أيضًا:

ياسمين عز تثير الجدل: الزمالك كان بيودع البطولة قبل ما الأتوبيس يوصل الملعب

موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

