نجح فريق بايرن ميونخ من حجز بطاقة العبور لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، في مباراة ماراثونية أمام ريال مدريد بعدما انتهي اللقاء بفوز البافاري 6-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ 2-1 على ريال مدريد، قبل أن ينتهي لقاء العودة بفوز بايرن ميونخ 4-3



مجريات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: أردا جولر يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد خطأ فادح من مانويل نوير حارس البايرن.

الدقيقة 4: ضغط متواصل من بايرن موينخ لإدارك التعادل.

الدقيقة 6: بايرن ميونخ ينجح في تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل عن طريق ألكسندر بافلوفيتش يسجل.

الدقيقة 10: استحواذ علي الكرة للاعبي بايرن ميونخ في وسط ملعب ريال مدريد.

الدقيقة 14: هجمة خطيرة لبايرن ميونخ ودفاعات الريال تتدخل.

الدقيقة 17: كيليان مبابي يطلق تسديدة قويةتمر بجوار مرمي بايرن ميونخ.

الدقيقة 20: مبابي يهدر فرصة هدف آخر بانفراد علي المرمي ولكن دفاع بايرن يتدخل ويبعد الكرة.

الدقيقة 23: ميندي يطالب بالحصول علي ركلة جزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب.

الدقيقة 25: كيميتش لاعب بايرن ميونخ يسدد كرة قوية ولونين حارس الريال يتصدي.

الدقيقة 27: مبابي يمرر كرة عرضية ونوير يبعدها

الدقيقة 29: أردا جولر يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سددها بقوة وسكنت شباك نوير.

الدقيقة 33: جنابري يسدد كرة قوية وحارس ريال مدريد يتصدي لها.

الدقيقة 37: هاري كين يسجل هدف التعادل لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 2-2 حتي الأن.

الدقيقة 41: مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.

الدقيقة 45+2: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-2.

الدقيقة 52+2: بنهاية الشوط الأول بتلك النتيجة، تصبح نتيجة إجمالي مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

الدقيقة 54: ركنية خطيرة لصالح ريال مدريد ودفاع بايرن ميونخ يبعدها.

الدقيقة 61: خروج إبراهيم دياز ونزول كامافينجا.

الدقيقة 63: إبراهيم ديازيهدر فرصة هدف محقق لبايرن ميونخ بعدما استلم تمريرة سحرية وضعته منفردا بالمرمي ليتدخل دفاع الريال وينقذ الهجمة.

الدقيقة 66: فالفيردي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومانويل نوير يتصدي لها ببراعة.

الدقيقة 70: هجمة خطيرة لصالح كيليان مبابي ودفاعات بايرن ميونخ تتصدر وتبعدهاعن المرمي.

الدقيقة 81: كرة عرضية موجهة لميلتاو ودفاع ريال مدريد يبعدها.

الدقيقة 86: كامافينجا يتحصل علي بطاقة حمراء ويغادر أرضية اللقاء.

الدقيقة 89: لويس دياز يسجل هدف قاتل لصالح بايرن ميونخ في شباك ريال مدريد وتصبح النتيجة3-3

الدقيقة 90: الحكم يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+3: مايكل أوليز يضيف الهدف الرابع لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 4-3

الدقيقة 90+4: نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ علي ريال مدريد بمجموع المباراتين بنتيجة 6-4.

بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال رسميًا علي حساب ريال مدريد الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي.