مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

08:36 م 15/04/2026 تعديل في 11:03 م

بايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق بايرن ميونخ من حجز بطاقة العبور لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، في مباراة ماراثونية أمام ريال مدريد بعدما انتهي اللقاء بفوز البافاري 6-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ 2-1 على ريال مدريد، قبل أن ينتهي لقاء العودة بفوز بايرن ميونخ 4-3


مجريات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: أردا جولر يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد خطأ فادح من مانويل نوير حارس البايرن.

الدقيقة 4: ضغط متواصل من بايرن موينخ لإدارك التعادل.

الدقيقة 6: بايرن ميونخ ينجح في تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل عن طريق ألكسندر بافلوفيتش يسجل.

الدقيقة 10: استحواذ علي الكرة للاعبي بايرن ميونخ في وسط ملعب ريال مدريد.

الدقيقة 14: هجمة خطيرة لبايرن ميونخ ودفاعات الريال تتدخل.

الدقيقة 17: كيليان مبابي يطلق تسديدة قويةتمر بجوار مرمي بايرن ميونخ.

الدقيقة 20: مبابي يهدر فرصة هدف آخر بانفراد علي المرمي ولكن دفاع بايرن يتدخل ويبعد الكرة.

الدقيقة 23: ميندي يطالب بالحصول علي ركلة جزاء والحكم يطالب باستمرار اللعب.

الدقيقة 25: كيميتش لاعب بايرن ميونخ يسدد كرة قوية ولونين حارس الريال يتصدي.

الدقيقة 27: مبابي يمرر كرة عرضية ونوير يبعدها

الدقيقة 29: أردا جولر يسجل الهدف الثاني لريال مدريد من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سددها بقوة وسكنت شباك نوير.

الدقيقة 33: جنابري يسدد كرة قوية وحارس ريال مدريد يتصدي لها.

الدقيقة 37: هاري كين يسجل هدف التعادل لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 2-2 حتي الأن.

الدقيقة 41: مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد.

الدقيقة 45+2: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 3-2.

الدقيقة 52+2: بنهاية الشوط الأول بتلك النتيجة، تصبح نتيجة إجمالي مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

الدقيقة 54: ركنية خطيرة لصالح ريال مدريد ودفاع بايرن ميونخ يبعدها.

الدقيقة 61: خروج إبراهيم دياز ونزول كامافينجا.

الدقيقة 63: إبراهيم ديازيهدر فرصة هدف محقق لبايرن ميونخ بعدما استلم تمريرة سحرية وضعته منفردا بالمرمي ليتدخل دفاع الريال وينقذ الهجمة.

الدقيقة 66: فالفيردي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومانويل نوير يتصدي لها ببراعة.

الدقيقة 70: هجمة خطيرة لصالح كيليان مبابي ودفاعات بايرن ميونخ تتصدر وتبعدهاعن المرمي.

الدقيقة 81: كرة عرضية موجهة لميلتاو ودفاع ريال مدريد يبعدها.

الدقيقة 86: كامافينجا يتحصل علي بطاقة حمراء ويغادر أرضية اللقاء.

الدقيقة 89: لويس دياز يسجل هدف قاتل لصالح بايرن ميونخ في شباك ريال مدريد وتصبح النتيجة3-3

الدقيقة 90: الحكم يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+3: مايكل أوليز يضيف الهدف الرابع لبايرن ميونخ وتصبح النتيجة 4-3

الدقيقة 90+4: نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ علي ريال مدريد بمجموع المباراتين بنتيجة 6-4.

بايرن ميونخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال رسميًا علي حساب ريال مدريد الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9