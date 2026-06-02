أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في كل من أمريكا، نيوزيلندا، كندا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزلندا في كأس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا يوم الإثنين الموافق 22 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب إيران يوم السبت الموافق 27 يونيو، في السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

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