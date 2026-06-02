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منافس مصر.. بلجيكا تهزم كرواتيا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

09:25 م 02/06/2026

منتخب بلجيكا

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حقق منتخب بلجيكا الفوز علي نظيره كرواتيا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0، عن طريق كلا من تيليمانس في الدقيقة 38، وأحرز لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 95.

ويقع منتخب بلجيكا مع مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من نيوزيلندا وإيران.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

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منتخب بلجيكا منتخب مصر كأس العالم 2026

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