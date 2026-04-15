مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

"خطيرة للغاية".. صدمة لليفربول بشأن إصابة لاعبه

كتب : هند عواد

11:58 ص 15/04/2026

لحظة إصابة هوجو إيكيتيكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تفاصيل إصابة الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول الإنجليزي، والتي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان.

وأصيب هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 30 من عمر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، قبل أن يغادر الملعب على نقالة ويحل محله محمد صلاح، في لقاء انتهى بهزيمة الريدز بنتيجة 3-0.

تفاصيل إصابة هوجو إيكيتيكي

وفقا لصحيفة "ليكيب"، تعرض هوجو إيكيتيكي لتمزق في وتر أخيل الأيمن، ويغيب بسبب هذه الإصابة عن كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشخيص الإصابة، يعني نهايةً فوريةً لموسم المهاجم الفرنسي، الذي وصف مدربه الإصابة بأنها "خطيرة للغاية"، وبالتالي، سيغيب إكيتيكي (23 عامًا) عن عدة أشهر من المنافسات مع فريقه، بالإضافة إلى كأس العالم القادمة، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الدكتور نيكولاس بودرييه، المتخصص في جراحة أوتار وأربطة الكاحل، إنه سيحتاج إلى جراحة، وفي أفضل الأحوال بالنسبة له، تعني الجراحة غيابه تسعة أشهر قبل العودة إلى الملعب.

هوجو إيكيتيكي كان في طريقه للمشاركة في كأس العالم

بعد أدائه المميز هذا الموسم وتألقه خلال فترة التوقف الدولي في مارس، بدا لاعب ليفربول في طريقه للانضمام إلى تشكيلة ديدييه ديشامب، بل وربما كان يأمل في بدء البطولة كمنافس على مركز أساسي.

وبعد مشاركته في ثماني مباريات مع المنتخب الفرنسي، سجل هدفه الدولي الثاني في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب على البرازيل (2-1) في 26 مارس.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

عمره 80 عامًا.. مسن يحصد بطولة عالمية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ
أخبار المحافظات

مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول
نصائح طبية

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

