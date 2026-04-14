عشب متروبوليتانو يشعل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أثارت أرضية ملعب متروبوليتانو، الجدل، قبل اللقاء المرتقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هانسي فليك يتحدث عن أرضية ملعب متروبوليتانو

كان لدى هانسي فليك العديد من المخاوف أثناء التدريب في ملعب متروبوليتانو، قبل مباراة أتلتيكو وبرشلونة التي ستحدد من سيتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفور دخوله أرضية ملعب أتلتيكو مدريد بحذائه الخاص، شكك فليك في حالة العشب وأبدى شكوكه، وأدلى المدرب الألماني بهذه المخاوف خلال الدقائق الخمس عشرة المخصصة لوسائل الإعلام.

ومن جانبه، أكد أتلتيكو مدريد، أن أرضية الملعب في حالة أفضل مما كانت عليه في مباراة الذهاب من كأس ملك إسبانيا، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأقصى لارتفاع العشب المطلوب في دوري أبطال أوروبا وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ماذا تنص المادة 34 بشأن العشب؟

تنص المادة 34 من لوائح دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على القواعد المتعلقة بحالة ملاعب العشب الطبيعي للمباريات، فبالإضافة إلى إلزام الأندية المضيفة بضمان أن يكون سطح الملعب في أفضل حالة ممكنة، فإنها تحدد عدة معايير رسمية.

وتشير القاعدة 34.04 إلى أن الحد الأقصى لارتفاع العشب هو 30 مليمترًا، وأنه يجب قص جميع أجزاء العشب بشكل متساوٍ، كما تنص على أنه يجوز للحكم أو مندوب المباراة، الذي تحدث إليه فليك، أن يطلب من النادي المضيف تقليل ارتفاع العشب قبل المباراة أو الحصة التدريبية السابقة إذا لم يلتزم بالقاعدة.

ووفقا لصحيفة "آس"، أن العشب القصير المروي يسرع حركة الكرة، بينما العشب الطويل غير المروي يُبطئ التمريرات الأرضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يمكن أن يلاحظ زيادة في ارتفاع العشب مقارنة بملعب كامب نو، الذي يُقص بانتظام على ارتفاع 23 مليمترًا منذ سنوات.

في الذكري الـ 37.. ماذا حدث لجماهير ليفربول في مأساة هيلزبره؟



عدي الدباغ يتحدث عن مواجهة شباب بلوزداد: "سنلعب من أجل الفوز"



