الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

عشب متروبوليتانو يشعل مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كتب : هند عواد

07:01 م 14/04/2026 تعديل في 08:58 م

فليك من ملعب متروبوليتانو

أثارت أرضية ملعب متروبوليتانو، الجدل، قبل اللقاء المرتقب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هانسي فليك يتحدث عن أرضية ملعب متروبوليتانو

كان لدى هانسي فليك العديد من المخاوف أثناء التدريب في ملعب متروبوليتانو، قبل مباراة أتلتيكو وبرشلونة التي ستحدد من سيتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفور دخوله أرضية ملعب أتلتيكو مدريد بحذائه الخاص، شكك فليك في حالة العشب وأبدى شكوكه، وأدلى المدرب الألماني بهذه المخاوف خلال الدقائق الخمس عشرة المخصصة لوسائل الإعلام.

ومن جانبه، أكد أتلتيكو مدريد، أن أرضية الملعب في حالة أفضل مما كانت عليه في مباراة الذهاب من كأس ملك إسبانيا، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأقصى لارتفاع العشب المطلوب في دوري أبطال أوروبا وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ماذا تنص المادة 34 بشأن العشب؟

تنص المادة 34 من لوائح دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على القواعد المتعلقة بحالة ملاعب العشب الطبيعي للمباريات، فبالإضافة إلى إلزام الأندية المضيفة بضمان أن يكون سطح الملعب في أفضل حالة ممكنة، فإنها تحدد عدة معايير رسمية.

وتشير القاعدة 34.04 إلى أن الحد الأقصى لارتفاع العشب هو 30 مليمترًا، وأنه يجب قص جميع أجزاء العشب بشكل متساوٍ، كما تنص على أنه يجوز للحكم أو مندوب المباراة، الذي تحدث إليه فليك، أن يطلب من النادي المضيف تقليل ارتفاع العشب قبل المباراة أو الحصة التدريبية السابقة إذا لم يلتزم بالقاعدة.

ووفقا لصحيفة "آس"، أن العشب القصير المروي يسرع حركة الكرة، بينما العشب الطويل غير المروي يُبطئ التمريرات الأرضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يمكن أن يلاحظ زيادة في ارتفاع العشب مقارنة بملعب كامب نو، الذي يُقص بانتظام على ارتفاع 23 مليمترًا منذ سنوات.

برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير