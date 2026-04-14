مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

بفضل غانا.. كيروش ينتظر إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

03:01 م 14/04/2026 تعديل في 06:02 م

كارلوس كيروش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب غانا، على أعتاب تحقيق إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وأعلن منتخب غانا أمس الإثنين، تعيين كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، ليقود النجوم السوداء في بطولة كأس العالم 2026.

رقم تاريخي ينتظر كيروش في كأس العالم

بتعيين كيروش مدربًا لمنتخب غانا في كأس العالم، سيصبح ثاني أكثر المدربين مشاركة في المونديال، معادلًا إنجاز المدرب الصربي بورا ميلوتينوفيتش برصيد 5 مشاركات.

ويتصدر المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا قائمة أكثر المدربين مشاركة في كأس العالم برصيد 6 مشاركات، أبرزها قيادته منتخب البرازيل للتتويج بلقب مونديال 1994.

مجموعة غانا في كأس العالم 2026

يشارك منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الـ12 رفقة منتخبات، كرواتيا، إنجلترا وبنما.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب غانا أولي مبارياته في مونديال كأس العالم، أمام منتخب بنما يوم 17 يونيو 2026، في مدينة تورونتو الكندية.

إقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

