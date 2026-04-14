يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في التاسعة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها ملعب الأنفيلد، معقل الريدز.

5 لاعبين في ليفربول مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

أكد موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن هناك خمسة لاعبين من صفوف ليفربول مهددين بالغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهلهم إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح أن هؤلاء اللاعبين مهددون بالغياب حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة اليوم، وهم: كونور برادلي، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر، فان دايك.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

انتهي لقاء الذهاب بين باريس سان جيرمان وليفربول، بهزيمة الريدز بهدفان دون رد، في اللقاء الذي شهد تواجد صلاح علي مقاعد البدلاء.

