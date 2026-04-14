مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

جميع المباريات

إعلان

في حال التأهل.. 5 لاعبين في ليفربول مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

12:29 م 14/04/2026

ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، في التاسعة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها ملعب الأنفيلد، معقل الريدز.

5 لاعبين في ليفربول مهددين بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

أكد موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن هناك خمسة لاعبين من صفوف ليفربول مهددين بالغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهلهم إلى الدور نصف النهائي.

وأوضح أن هؤلاء اللاعبين مهددون بالغياب حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة اليوم، وهم: كونور برادلي، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر، فان دايك.

نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان

انتهي لقاء الذهاب بين باريس سان جيرمان وليفربول، بهزيمة الريدز بهدفان دون رد، في اللقاء الذي شهد تواجد صلاح علي مقاعد البدلاء.

إقرأ أيضًا:
"لا يبدو الأمر جيدًا".. كولومبوس يعلق على خطورة إصابة وسام أبو علي

اتحاد الكرة يرد.. هل تحدد جلسة استماع أخرى للنادي الأهلي؟

ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة عرض أغنية "سطلانة" ضمن أحداث المسلسل العالمي "Malcolm in the Middle:
زووم

هل تنجح واشنطن في خنق إيران بحصار بحري وكسح ألغامها من هرمز؟
شئون عربية و دولية

5 عوامل متحكمة.. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
أخبار البنوك

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

"الذهب الأصفر نور الغيطان".. انطلاق موسم حصاد القمح بسوهاج- صور
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"