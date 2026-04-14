دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

مودرن سبورت

17:00

الجونة

إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:57 م 14/04/2026 تعديل في 02:04 م

حسام البدري

ترددت في الساعات الماضية، أنباء قوية عن اقتراب المدرب المصري حسام البدري، من تولي القيادة الفنية لمنتخب ليبيا، خلفا للمدرب السنغالي أليو سيسيه.

ويتولى البدري في الوقت الحالي تدريب أهلي طرابلس الليبي، ونجح في تقديم مستويات جيدة، حيث حصل على جائزة أفضل مدرب في ليبيا الموسم الماضي بعد أن قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية: الدوري، الكأس، وكأس السوبر.

حقيقة تولي حسام البدري تدريب منتخب ليبيا

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن هناك مفاوضات من قبل الاتحاد الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تعيين حسام البدري لقيادة تدريب منتخب ليبيا بعد رحيل المدرب أليو سيسيه.

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة المحور إن المدرب حسام البدري يحظى باهتمام وحب كبير جدا من قبل الشعب الليبي بالكامل والجمهور يعامله مثل "جوزيه في الأهلي"، حيث يحظى بتقدير كبير بعد الموسم التاريخي الذي قدمه رفقة فريق أهلي طرابلس وتحقيق الثلاثية التاريخية.

وشدد، من الوارد أن يتولى حسام البدري تدريب منتخب ليبيا ولكن حتى الآن لا يوجد تواصل رسمي، حيث أن هناك صعوبة في الأمر بسبب الشعبية الكبيرة للمدرب وحب جماهير أهلي طرابلس له وبالتالي هناك مفاوضات لتنسيق هذا الأمر حال وافق المدرب على المهمة.

حسام البدري منتخب ليبيا أهلي طرابلس الدوري الليبي

النيابة العامة توسع منظومة خدماتها الرقمية للمحامين وتعمم الطلب الإلكتروني
إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
