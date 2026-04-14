إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة بأسيوط

كتب : محمود عجمي

04:36 م 14/04/2026

إسعاف أرشيفية

ُصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة على الطريق السريع بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

بلاغ أمني

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الترعة، ووجود عدد من المصابين.

نتائج الفحص وأسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة في الترعة، وأسفر الحادث عن إصابة: مصطفى. م، (53 عامًا)، في غيبوبة تامة، وأحمد .م، (6 أعوام) ، كدمات، ومحمود. م(5 أعوام)، كدمات ، وياسين.م، (8 أعوام)، كدمات

نقل المصابين والإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

