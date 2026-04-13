الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 1
20:00

السد القطري

"مباراة حاسمة".. أشرف حكيمي يتحدث عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب : يوسف محمد

08:04 م 13/04/2026
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي وكيليان مبابي (10)

علق أشرف حكيمي نجم دفاع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول غدا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره ليفربول الإنجليزي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد".

تصريحات أشرف حكيمي عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وقال حكيمي في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للفريق الفرنسي: "لويس إنريكي غير نظرتي لمركز الظهير، كذلك نونو مينديز، سنركز بشكل كبير في مباراة الغد وعلى كافة التفاصيل".

وأضاف: "علينا أن نكون مركزين في مباراة الغد بشكل كبير، خاصة وأننا شاهدنا أكثر من عودة في النتيجة من قبل، لذا مثل هذه المباريات لا يوجد فريق مرشح للفوز".

واختتم حكيمي تصريحاته: "مباراة الغد ستكون حاسمة بشكل كبير بالنسبة لنا، خلال الموسم الحالي لذلك علينا التركيز بشكل كبير في مباراة الغد".

نتيجة مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وليفربول

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين باريس سان جيرمان وليفربول، انتهت لصالح الفريق الفرنسي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء"، معقل فريق باريس سان جيرمان.

لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
مدرب مصر السابق يتولى تدريب غانا رسميًا
محمد رمضان يشعل الأجواء من تركيا.. تعاون جديد مع مغني الراب Lvbel c5
موهبة غريبة.. فتاة تحصد ملايين المشاهدات بعد نحت تماثيل بأسنانها (فيديو)
"سي إن إن": مسؤول أمريكي يكشف استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
