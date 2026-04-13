أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين 13 أبريل الجاري، عن حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتيشيتش.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حكم ساحة: سلافكو فينتيشيتش

حكم مساعد أول: توماز كلانشنيك

حكم مساعد ثانٍ: أندراز كوفاتشيتش

حكم رابع: ديفيد شماجك

حكم تقنية الفيديو: بول فان بوكيل

حكم فيديو مساعد: ينيس هيجلر

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "أليانز أرينا"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

وكان فريق بايرن ميونخ، نجح في تحقيق الفوز على حساب الفريق الملكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في إسبانيا.

