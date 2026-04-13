مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

كارثة تهز الكرة الغانية.. مقتل لاعب في هجوم مسلح والشرطة تتدخل

كتب : محمد خيري

12:41 م 13/04/2026 تعديل في 03:06 م

صورة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، في بيان رسمي، مقتل لاعب فريق بيريكوم تشيلسي، دومينيك فريمبونج، إثر حادث هجوم مسلح.

وأعرب الاتحاد، عبر بيانه المنشور على موقعه الرسمي، عن صدمته وحزنه العميقين لوفاة اللاعب، مقدمًا التعازي لإدارة نادي بيريكوم تشيلسي وأسرة الفقيد.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء عودة الفريق من إحدى مباريات الدوري الغاني الممتاز، حيث تعرضت حافلة الفريق لهجوم مسلح أسفر عن مقتل اللاعب.

وأكد الاتحاد أن هذه الحادثة المأساوية لا تمثل خسارة للنادي فقط، بل لكرة القدم الغانية بأكملها، مشيرًا إلى أن دومينيك فريمبونج كان من المواهب الواعدة ويتمتع بروح مميزة داخل الملعب.

الشرطة الغانية تحقق في الواقعة

وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع إدارة النادي والجهات الأمنية المختصة، وعلى رأسها الشرطة الغانية، لمتابعة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.

وشدد الاتحاد الغاني لكرة القدم على عزمه مراجعة وتعزيز إجراءات تأمين تنقلات الأندية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، داعيًا أسرة كرة القدم في غانا إلى مساندة النادي وعائلة اللاعب في هذا الظرف الإنساني الصعب.

منتخب غانا بيريكوم تشيلسي دومينيك فريمبونج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

