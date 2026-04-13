شهدت مباراة مان سيتي أمام تشيلسي أمس الأحد 12 أبريل الجاري، لقطة مثيرة كان بطلها أحد جماهير فريق السيتي، تتعلق بمنافسة الفريق لآرسنال على الدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وحقق فريق مان سيتي فوزا كبيرا أمس الأحد 12 أبريل، على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في منافسات الجولة الـ32 بالبريميرليج.

لقطة مثيرة من مشجع السيتي أمام تشيلسي

ووسط احتفالات جماهير السيتي القوية، بعد تسجيل الفريق السماوي الهدف الثالث في مرمى تشيلسي أمس، ظهر أحد الجماهير وهو يمسك بيده زجاجة فارغة تحمل شعار فريق أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، في إشارة إلى قدرة فريقه في تحقيق الفوز على آرسنال بسهولة.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المباراة القادمة للسيتي ستكون أمام الجانرز، في مباراة قد تساهم بنسبة كبيرة، في تحديد بطل الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مان سيتي حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة جمعهم الفريق من 32 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق آرسنال صدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 70 نقطة جمعهم من 32 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

