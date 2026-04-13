الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

يتابعه الأهلي والزمالك.. حسام حسن يراقب وجهًا جديدًا قبل كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

02:12 ص 13/04/2026

حسام حسن ومنتخب مصر

يواصل المدرب الوطني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحضيراته لبطولة كأس العالم المرتقبة 2026، والتي ستقام شهر يونيو المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن في الفترة المقبلة، قائمة منتخب مصر التي ستخوض المعسكر النهائي للفراعنة، ومن ثم ستشارك في بطولة كأس العالم 2026.

حسام حسن يتابع لاعب طلائع الجيش خالد عوض

كشفت قناة "أون سبورت"، أن اللاعب خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، خطف أنظار حسام حسن في الفترة الأخيرة، وقد ينضم لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل.

وأوضحت القناة في تقريرها، أن اللاعب يتابعه كبار الدوري الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

مجموعة مصر في كأس العالم

يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من بلجيكا، إيران، نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية مع البرازيل استعدادًا لكأس العالم، وذلك يوم 6 يونيو المقبل.

لأول مرة.. سيدة تتولى تدريب فريق أول بالدوري الألماني.. ما التفاصيل؟

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
طقس شم النسيم.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
بعد إعلان ترامب حصار موانئ إيران.. أسعار النفط العالمية تقفز 8% وبرنت يتجاوز
الجينات تحدد استجابة الجسم لحقن إنقاص الوزن وآثارها الجانبية
