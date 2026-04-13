يواصل المدرب الوطني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تحضيراته لبطولة كأس العالم المرتقبة 2026، والتي ستقام شهر يونيو المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن في الفترة المقبلة، قائمة منتخب مصر التي ستخوض المعسكر النهائي للفراعنة، ومن ثم ستشارك في بطولة كأس العالم 2026.

حسام حسن يتابع لاعب طلائع الجيش خالد عوض

كشفت قناة "أون سبورت"، أن اللاعب خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، خطف أنظار حسام حسن في الفترة الأخيرة، وقد ينضم لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل.

وأوضحت القناة في تقريرها، أن اللاعب يتابعه كبار الدوري الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

مجموعة مصر في كأس العالم

يتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من بلجيكا، إيران، نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية مع البرازيل استعدادًا لكأس العالم، وذلك يوم 6 يونيو المقبل.

