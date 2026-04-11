الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

خسارة قاسية وحسرة لاعب.. ماذا قالت الصحف الجزائرية عن فوز الزمالك على شباب بلوزداد؟

كتب : هند عواد

02:41 م 11/04/2026

معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد

تفاعلت الصحف والمواقع الجزائرية، مع هزيمة شباب بلوزداد من الزمالك، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع الزمالك قدما في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على شباب بلوزداد بهدف نظيف، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.

تعليقات الصحف الجزائرية على هزيمة شباب بلوزداد من الزمالك

الجزائر فوت.. هزيمة قاسية

تناول موقع الجزائر فوت هزيمة شباب بلوزداد بعنوان: "الزمالك يخطف فوزا ثمينا من براقي.. وشباب بلوزداد أمام اختبار نكون أو لا نكون في القاهرة"، مشيرا إلى أن الهزيمة كانت قاسية على أرضه وأمام جماهيره.

صحيفة النهار.. حسرة لاعب بلوزداد

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن بلال بوكرشاوي، لاعب وسط شباب بلوزداد، تحسر على الهزيمة القادسية من الزمالك، والتي قلصت من حظوظهم في بلوغ النهائي.

صحيفة الخبر.. بيزيرا يمنح الزمالك الأفضلية

أشارت صحيفة "الخبر" إلى أن، البرازيلي خوان بيزيرا منح الزمالك الأفضلية في نصف النهائي خارج الديار.

البلاد.. خسارة قاسية

ذكرت صحيفة "البلاد" الجزائرية، أن شباب بلوزداد تلقى خسارة قاسية من الزمالك على أرضه ووسط جماهيره.

الزمالك خوان بيزيرا شباب بلوزداد الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

مع اقتراب شم النسيم.. زيادة 10% في أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق
مسؤولون أمريكيون: انطلاق مفاوضات إنهاء حرب إيران في باكستان
