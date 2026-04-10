نجح المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في تسجيل أول أهدافه بقميص العين خلال مواجهة شباب الأهلي دبي، في اللقاء المقام حالياً على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2025-2026.



أول أهداف ربيعة بقميص العين الإماراتي



وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 45، بعد تسديدة قوية من زميله المالي عبد الكريم تراوري داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافعين قبل أن ينجح ربيعة في تحويلها بكعب القدم بطريقة رائعة إلى داخل الشباك ليمنح العين التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ربيعة يسجل الهدف الأول في القمة..



رامي ربيعة يحول تسديدة تراوري "بالكعب" في شباك شباب الأهلي ⚽️#العين_شباب_الأهلي 🟣🔴#أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #دوري_أدنوك_للمحترفين ⚽️ — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 10, 2026



ويعد هذا الهدف هو الأول لرامي ربيعة بقميص العين منذ انضمامه للفريق قادماً من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في 2025.



هدف التعادل لـ شباب أهلي دبي



ولم تدم فرحة طويلاً، إذ نجح شباب الأهلي دبي في إدراك التعادل سريعاً مع بداية الشوط الثاني، عن طريق يوري سيزار في الدقيقة 46.



ترتيب الفريقين في الدوري



ويدخل العين اللقاء متصدراً برصيد 55 نقطة، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الثاني بـ52 نقطة.



ويسعى العين إلى تأكيد صداته للدوري من أجل التتويج باللقب الـ15 في تاريخه، إلى جانب مواصلة سلسلة اللاهزيمة التي تقترب من رقم قياسي يصل إلى 29 مباراة.

