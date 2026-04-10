الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 0
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
21:00

جيرونا

إعلان

بالكعب.. أول أهداف رامي ربيعة في الدوري الإماراتي (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:00 م 10/04/2026

احتفال رامي ربيعة بهدفه

نجح المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في تسجيل أول أهدافه بقميص العين خلال مواجهة شباب الأهلي دبي، في اللقاء المقام حالياً على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2025-2026.


أول أهداف ربيعة بقميص العين الإماراتي


وجاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 45، بعد تسديدة قوية من زميله المالي عبد الكريم تراوري داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافعين قبل أن ينجح ربيعة في تحويلها بكعب القدم بطريقة رائعة إلى داخل الشباك ليمنح العين التقدم قبل نهاية الشوط الأول.


ويعد هذا الهدف هو الأول لرامي ربيعة بقميص العين منذ انضمامه للفريق قادماً من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في 2025.


هدف التعادل لـ شباب أهلي دبي


ولم تدم فرحة طويلاً، إذ نجح شباب الأهلي دبي في إدراك التعادل سريعاً مع بداية الشوط الثاني، عن طريق يوري سيزار في الدقيقة 46.


ترتيب الفريقين في الدوري


ويدخل العين اللقاء متصدراً برصيد 55 نقطة، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الثاني بـ52 نقطة.


ويسعى العين إلى تأكيد صداته للدوري من أجل التتويج باللقب الـ15 في تاريخه، إلى جانب مواصلة سلسلة اللاهزيمة التي تقترب من رقم قياسي يصل إلى 29 مباراة.

رامي ربيعة العين الدوري الإماراتي

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
يرأسه قاليباف وعراقجي.. وصول الوفد الإيراني إلى باكستان
"الرب لا يبارك أي صراع".. بابا الفاتيكان ينتقد لغة ترامب الدينية في حرب
الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
إعلان

إعلان

