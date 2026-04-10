بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

كتب : هند عواد

03:36 م 10/04/2026

الزمالك

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية، نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، في الكونفدرالية الأفريقية، بالمجان.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري عبر قناة beIN SPORTS 3المشفرة، وقناة الجزائرية الأرضية بالمجان.

تردد قناة الجزائرية الرياضية بالمجان

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بالمجان، عبر قناة الجزائرية الأرضية، من خلال التردد التالي:

تردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

