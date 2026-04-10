"خدم النادي لسنوات".. أرني سلوت يعلق على رحيل روبرتسون عن ليفربول

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على رحيل أندي روبرتسون، عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

رحيل روبرتسون عن ليفربول

أعلن أندي روبرتسون، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده، بعد 9 سنوات داخل الفريق.

وحصد روبرتسون لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ولقبين من كأس كاراباو.

سلوت يعلق على رحيل روبرتسون

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام: "أولاً وقبل كل شيء، لقد قضى مواسم رائعة عديدة هنا كلاعب، لكنني أعتقد أن الناس تعرفوا عليه كشخص رائع أيضاً. لقد تعرفت عليه كشخص رائع. أعتقد أن جميع زملائه في الفريق سيخبرونك كم هو مرح وكم هو شخص رائع. وأعتقد أن هذا قد ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً من خلال فريقنا المسؤول عن هذه الوسائل".

وأضاف: "أكثر ما أتذكره عنه هو الحماس الذي يلعب به دائماً، وقد رأينا وتعلمنا شيئاً عن هذا الحماس قبل يومين، لكنني أتذكر أيضاً كيف كان روبو يضغط من مركز الظهير الأيسر إلى الجناح الأيمن قبل بضع سنوات. لقد شرحت ذلك للاعبين الذين كنت أعمل معهم آنذاك."

واختتم سلوت: "فاز بكل شيء هنا، وخدم هذا النادي لسنوات عديدة، وهو يحب هذا النادي حقًا، وقد كانت تسع سنوات رائعة بالنسبة له في النادي، أعتقد أننا رأينا هذا الموسم أيضاً أنه لم يلعب بالقدر الذي اعتاد عليه. لا يزال يلعب كثيراً، لكن ليس بالقدر الذي اعتاد عليه، ونتيجة لذلك، سيرحل الموسم المقبل. ليس هذا فحسب، بل أعتقد أيضاً أنه من الصعب البقاء في هذا المنصب لأكثر من موسم واحد".

