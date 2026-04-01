منتخب مصر يحافظ على ترتيبه.. التصنيف العالمي للمنتخبات

يتصدر منتخب فرنسا التصنيف العالمي للمنتخبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تعادل إسبانيا مع مصر وديا.

التصنيف العالمي للمنتخبات

جاء تصدر منتخب فرنسا للمرة الأولى من سبتمبر 2018، عقب التتويج بكأس العالم 2018، وذلك عقب الفوز على البرازيل وكولومبيا وديا، وقبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026.

وتصدرت فرنسا التصنيف العالمي برصيد 1877.32 نقطة، بفارق نقطة عن إسبانيا، بطلة أوروبا، بعد تعادلها مع مصر سلبيا.

وتراجعت الأرجنتين، في التصنيف العالمي، إلى المركز الثالث برصيد 1874.81 نقطة، متأخرة بفارق 2.5 نقطة عن المنتخب الفرنسي.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثامن في التصنيف العالمي والأول عربيا، بـ1755.87 نقطة، واحتفظ منتخب مصر بالمركز 29 عالميا، برصيد 1563.24 نقطة، بعد التعادل مع إسبانيا والفوز على السعودية، بينما يتفوق عليه المنتخب الجزائري الذي يحتل المركز الـ28 برصيد 1564.26 نقطة.

غادر الملعب من الخلف.. رد فعل لامين يامال تجاه هتافات جماهير إسبانيا العنصرية

موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد التعادل مع إسبانيا



