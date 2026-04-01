الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

نابولي

20:45

ميلان

زد

20:00

المقاولون العرب

إعلان

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه.. التصنيف العالمي للمنتخبات

كتب : هند عواد

02:30 م 01/04/2026

منتخب مصر

يتصدر منتخب فرنسا التصنيف العالمي للمنتخبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تعادل إسبانيا مع مصر وديا.

التصنيف العالمي للمنتخبات

جاء تصدر منتخب فرنسا للمرة الأولى من سبتمبر 2018، عقب التتويج بكأس العالم 2018، وذلك عقب الفوز على البرازيل وكولومبيا وديا، وقبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026.

وتصدرت فرنسا التصنيف العالمي برصيد 1877.32 نقطة، بفارق نقطة عن إسبانيا، بطلة أوروبا، بعد تعادلها مع مصر سلبيا.

وتراجعت الأرجنتين، في التصنيف العالمي، إلى المركز الثالث برصيد 1874.81 نقطة، متأخرة بفارق 2.5 نقطة عن المنتخب الفرنسي.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثامن في التصنيف العالمي والأول عربيا، بـ1755.87 نقطة، واحتفظ منتخب مصر بالمركز 29 عالميا، برصيد 1563.24 نقطة، بعد التعادل مع إسبانيا والفوز على السعودية، بينما يتفوق عليه المنتخب الجزائري الذي يحتل المركز الـ28 برصيد 1564.26 نقطة.

إعلان

