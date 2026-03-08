تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة الإنتر في الدوري الإيطالي

" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق إي سي ميلان التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره إنتر ميلان في ديربي ميلان، ضمن مواجهة الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا معقل ميلان.

وجاءت تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: فيكايو توموري - كوني دي فينتر - ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: ألكسيس سالميكرس - يوسف فوفانا - مودريتش - أدريان رابيو - بيرفيس إستوبينيان

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – رافاييل لياو