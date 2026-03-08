مباريات الأمس
الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

ألافيس

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

3 0
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

2 1
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

إنتر ميلان

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة الإنتر في الدوري الإيطالي

كتب : محمد عبد السلام

09:21 م 08/03/2026
    خلال مباراة إي سي ميلان وفيورنتينا (1)

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق إي سي ميلان التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره إنتر ميلان في ديربي ميلان، ضمن مواجهة الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا معقل ميلان.

وجاءت تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: فيكايو توموري - كوني دي فينتر - ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: ألكسيس سالميكرس - يوسف فوفانا - مودريتش - أدريان رابيو - بيرفيس إستوبينيان

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – رافاييل لياو

الدوري الإيطالي مباراة إي سي ميلان وإنتر ميلان

