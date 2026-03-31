تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

0 0
20:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

0 0
20:45

بولندا

خسارة جديدة.. صربيا تفوز على المنتخب السعودي ودياً

كتب : محمد عبد السلام

08:10 م 31/03/2026

المنتخب السعودي

حقق منتخب صربيا الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة صربيا والسعودية

وسجل أهداف صربيا كلا من: ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 66، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 70.

بينما سجل هدف السعودية الوحيد في المباراة اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

نتائج منتخب السعودية الودية

وتواصلت النتائج السلبية للمنتخب السعودي في مبارياته الودية، بعدما كان قد تعرض لهزيمة ثقيلة أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0، كما خسر المنتخب السعودي الثاني أمام منتخب السودان بنتيجة 2-1.

وتعد مواجهة صربيا هي الأخيرة للأخضر ضمن برنامجه الودي، قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث يستعد المنتخب السعودي لبدء مشواره في البطولة خلال الفترة المقبلة.

مجموعة منتخب السعودية بكأس العالم

ويشارك منتخب السعودية في المجموعة الثامنة من المونديال، إلى جانب كلا من: منتخب أوروجواي ومنتخب إسبانيا ومنتخب الرأس الأخضر.

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
التعليم العالي تحسم موقف الدراسة بالجامعات غدًا

