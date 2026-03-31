حقق منتخب صربيا الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة صربيا والسعودية

وسجل أهداف صربيا كلا من: ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 66، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 70.

بينما سجل هدف السعودية الوحيد في المباراة اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

نتائج منتخب السعودية الودية

وتواصلت النتائج السلبية للمنتخب السعودي في مبارياته الودية، بعدما كان قد تعرض لهزيمة ثقيلة أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0، كما خسر المنتخب السعودي الثاني أمام منتخب السودان بنتيجة 2-1.

وتعد مواجهة صربيا هي الأخيرة للأخضر ضمن برنامجه الودي، قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث يستعد المنتخب السعودي لبدء مشواره في البطولة خلال الفترة المقبلة.

مجموعة منتخب السعودية بكأس العالم

ويشارك منتخب السعودية في المجموعة الثامنة من المونديال، إلى جانب كلا من: منتخب أوروجواي ومنتخب إسبانيا ومنتخب الرأس الأخضر.