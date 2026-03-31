حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الدائر حول رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤكدا تمسكه باستمراره، ومكذبا ما تم تداوله مؤخرا بشأن نية إقالته عقب النتائج الأخيرة.

وجاء هذا التوضيح بعد الخسارة القاسية التي تلقاها منتخب السعودية أمام منتخب مصر بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية على ملعب الإنماء في مدينة جدة، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول مصير الجهاز الفني.

بيان الاتحاد السعودي

وفي بيان رسمي نقلته صحيفة الوئام، شدد الاتحاد على أن كل ما يتم تداوله بشأن إنهاء التعاقد مع رينارد غير صحيح، موضحا أن الجهاز الفني يواصل عمله وفق البرنامج الإعدادي المحدد مسبقا، استعدادًا للمباريات المقبلة.

كما أشار البيان إلى أن المنتخب يمضي قدما في خطة الإعداد، حيث يخوض مواجهة ودية جديدة أمام منتخب صربيا، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الصربي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام السادسة، على ملعب "تي إس سي" في بلجراد.

مجموعة السعودية في كأس العالم

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يتواجد ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات منتخب إسبانيا ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب أوروجواي، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.